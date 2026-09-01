Danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34 stepena
U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena Celzijusa.
U Zaječaru prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 21° C, maksimalna dnevna 33° C.
Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 stepena. Za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo će uslediti veoma toplo vreme sa temperaturom oko i malo više od 35 stepeni. Uz promenljivu oblačnost, uslova za kratkotrajnu kišu i pljuskove ima samo u sredu i to ponegde na jugozapadu i jugu zemlje.
Zajecaronline/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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