Danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34 stepena

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena Celzijusa.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 21° C, maksimalna dnevna 33° C.

Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 stepena. Za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo će uslediti veoma toplo vreme sa temperaturom oko i malo više od 35 stepeni. Uz promenljivu oblačnost, uslova za kratkotrajnu kišu i pljuskove ima samo u sredu i to ponegde na jugozapadu i jugu zemlje.

Zajecaronline/N.S.

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