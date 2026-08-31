Sutra početak nove školske godine za 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca

Nova školska 2026/27 godina počinje sutra 1. septembra, a nastavu će ukupno pohađati 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca.

U školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka. Nastavu na jezicima nacionalnih manjina pohađaće oko 27.000 osnovaca i oko 8.800 srednjoškolaca, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu prosvete.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ranije je rekao da su škole spremne da 1. septembra dočekaju đake i da nema razloga da nova školska godina ne počne regularno.

“Planovi i program su utvrđeni, u nekim razredima su inovirani i u srednjoj i u osnovnoj školi. Đaci su upisani, završen je drugi upisni rok u srednjim školama”, rekao je Stanković. Učenici u centralnoj Srbiji prvo polugodište privode kraju krajem decembra – osnovci 30. decembra, dok srednjoškolci obaveze završavaju dan kasnije.

Sutra početak nove školske godine za 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca

Posle novogodišnjih i božićnih praznika, povratak u školske klupe, prema školskom kalendaru, predviđen je za ponedeljak, 18. januar.

U AP Vojvodini nastava u prvom polugodištu traje do 23. decembra, a đaci se, nakon kraćeg zimskog odmora, vraćaju na časove 11. januara. Maturanti gimnazija sa nastavom završavaju najranije – 21. maja, dok se đaci završnih razreda stručnih škola i osmaci raspuštaju 28. maja.

Za ostale osnovce poslednji školski dan je 11. jun, a za srednjoškolce 18. jun. ​Značajna novina u predstojećoj godini je i mogućnost organizovanja jednodnevnih poseta međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, u periodu od 17. maja do 25. juna.

Ministarstvo je navelo da ove aktivnosti ne menjaju ekskurzije već služe kao dopuna programu, nisu obavezne i sprovode se isključivo uz odobrenje roditelja.

Sve osnovce u Srbiji na početku školske godine dočekaće i više od 540.000 “Ekspo 2027” školskih setova sa motivima izložbe i maskotama Milicom i Rastom, saopštila je kompanija Ekspo 2027. Kompleti sadrže torbu za blok, blok 5, sveske, drvenu olovku i raspored časova sa zanimljivostima o međunarodnim izložbama. Uz to, za osnovne i srednje škole obezbeđeno je i oko 8.000 sportskih setova, pri čemu svaki sadrži po tri fudbalske, košarkaške i odbojkaške lopte namenjene časovima fizičkog i vannastavnim aktivnostima.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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