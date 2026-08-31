Sutra početak nove školske godine za 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca
Nova školska 2026/27 godina počinje sutra 1. septembra, a nastavu će ukupno pohađati 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca.
U školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka. Nastavu na jezicima nacionalnih manjina pohađaće oko 27.000 osnovaca i oko 8.800 srednjoškolaca, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu prosvete.
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ranije je rekao da su škole spremne da 1. septembra dočekaju đake i da nema razloga da nova školska godina ne počne regularno.
“Planovi i program su utvrđeni, u nekim razredima su inovirani i u srednjoj i u osnovnoj školi. Đaci su upisani, završen je drugi upisni rok u srednjim školama”, rekao je Stanković. Učenici u centralnoj Srbiji prvo polugodište privode kraju krajem decembra – osnovci 30. decembra, dok srednjoškolci obaveze završavaju dan kasnije.
Sutra početak nove školske godine za 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca
Posle novogodišnjih i božićnih praznika, povratak u školske klupe, prema školskom kalendaru, predviđen je za ponedeljak, 18. januar.
U AP Vojvodini nastava u prvom polugodištu traje do 23. decembra, a đaci se, nakon kraćeg zimskog odmora, vraćaju na časove 11. januara. Maturanti gimnazija sa nastavom završavaju najranije – 21. maja, dok se đaci završnih razreda stručnih škola i osmaci raspuštaju 28. maja.
Za ostale osnovce poslednji školski dan je 11. jun, a za srednjoškolce 18. jun. Značajna novina u predstojećoj godini je i mogućnost organizovanja jednodnevnih poseta međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, u periodu od 17. maja do 25. juna.
Ministarstvo je navelo da ove aktivnosti ne menjaju ekskurzije već služe kao dopuna programu, nisu obavezne i sprovode se isključivo uz odobrenje roditelja.
Sve osnovce u Srbiji na početku školske godine dočekaće i više od 540.000 “Ekspo 2027” školskih setova sa motivima izložbe i maskotama Milicom i Rastom, saopštila je kompanija Ekspo 2027. Kompleti sadrže torbu za blok, blok 5, sveske, drvenu olovku i raspored časova sa zanimljivostima o međunarodnim izložbama. Uz to, za osnovne i srednje škole obezbeđeno je i oko 8.000 sportskih setova, pri čemu svaki sadrži po tri fudbalske, košarkaške i odbojkaške lopte namenjene časovima fizičkog i vannastavnim aktivnostima.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar