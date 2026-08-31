MUP: Pojačane kontrole saobraćaja u zonama osnovnih škola

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, povodom početka nove školske godine sprovodiće mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije. Cilj je očuvanje bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju,a posebno prekoračenja brzine, nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu. Ali i nepropisnog prevoženja dece u vozilima, kao i nepropisnog parkiranja u zonama škola.

Takođe, naglašavaju da je u poslednjih pet godina jedno dete izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi u zoni škole, dok je 21 dete teško povređeno. Ujedno podsećaju da je tokom prošlogodišnje akcije “Škola” za svega mesec i po dana otkriveno više od 21.000 saobraćajnih prekršaja u zonama škola.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni u zonama škola i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti dece.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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