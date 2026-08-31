Policija traga za Srbinom koji je pobegao iz nemačkog zatvora

Ministarstvo pravde Severne Rajne-Vestfalije saopštilo je da je zatvorenik Saša D. (35) pobegao iz zatvora u Dizburgu na zapadu Nemačke.

Portparol ministarstva je naveo da se sumnja da je muškarac srpske nacionalnosti skinuo rešetke sa prozora svoje ćelije, i da je moguće da ih je prerezao, prenosi Bild.

Saša D. se zatim provukao kroz veoma uzak otvor, popeo se na fasadu i preskočio zaštitnu barijeru na ivici krova, a na kraju je pobegao na slobodu preko krova zatvora u Duizburgu.

Nadležne službe su saopštile da je glavni prioritet brzo hapšenje odbeglog pritvorenika koji je filmski pobegao iz zatvora, kao i da će incident biti temeljno istražen.

Zatvorenik je bio u pritvoru od 10. februara zbog sumnje na krađu, i smatra se takozvanim “putujućim prestupnikom”, odnosno kriminalcem bez stalne adrese u Nemačkoj, koji ulazi u zemlju isključivo da bi počinio krivična dela.

Begunac je u maju ove godine osuđen na šest godina zatvora zbog dve provale u Oberhauzenu, iako kazna još nije pravosnažna.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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