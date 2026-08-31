Vučić: Dunavski koridor projekat od ključnog značaja i ostvarenje sna za istok Srbije

Otvoreno je novih 28 kilometara Dunavskog koridora, a svečanosti je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je naveo da je ovaj projekat od krucijalnog značaja za realizaciju naših nacionalnih interesa. Takođe i za snažan podsticaj domaćem turizmu i podizanje ekonomskog standarda čitave istočne Srbije.

Dunavski koridor počinje od petlje Požarevac na auto-putu Beograd – Niš i ide preko Požarevca (obilaznica) i Velikog Gradišta do Golupca. Ukupna dužina koridora iznosi 68 kilometara.

Pre otvaranja ove deonice, u saobraćaj je bilo pušteno 34 kilometara, od kojih su 32 puštena u rad u februaru 2025. godine. A dva kilometra 20. avgusta ove godine.

Brza saobraćajnica je projektovana za računsku brzinu od 100 kilometara na čas.

Izgradnjom Dunavskog koridora, povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom. Ovim projektom će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golupca na 1 sat i 20 minuta.

Podsećajući na reči Branislava Nušića da su putevi tu da spajaju ljude i krajeve, da skraćuju rastojanja i donose dobre vesti onima koji čekaju, Vučić je istakao da je Dunavski koridor ostvarenje jednog od najznačajnijih vizionarskih ciljeva naše savremene države.

“Spajamo istok Srbije sa srcem naše zemlje, sa Beogradom i autoputem E75. Otvaramo Dunavski koridor, žilu kucavicu koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku naše zemlje, ali i celoj Evropi”, kazao je Vučić.

Vučić: Dunavski koridor projekat od ključnog značaja i ostvarenje sna za istok Srbije

Dodao je da to nije kraj. Odmah se pripremaju za nastavak izgradnje za nastavak brze saobraćajnice Golubac – Donji Milanovac – Brza Palanka. “Hoćemo da spojimo i Negotin i Kladovo sa Majdanpekom, Golupcem, Gradištem, Požarevcem i Beogradom. Hoćemo da nam i najudaljenije tačke na istoku naše zemlje budu blizu, baš kao što su nam danas blizu Požarevac, Gradište i Golubac”, kazao je Vučić.

Zajecaronline/N.S.

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