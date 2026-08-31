U Srbiji danas sunčano, temperatura do 37 stepeni, uveče prolazno naoblačenje sa kišom

Danas sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Na jugu Banata biće povremeno i jak. Posle podne se u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Uveče, u severnim, tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer.

Najviša temperatura od 34 do 37 stepeni.

U Zaječaru prijatno i svežije jutro, popodne sunčano i veoma toplo. Minimalna temperatura 19° C, maksimalna dnevna 34° C. Duvaće slab, jugoistočni vetar.

Zajecaronline/N.S.

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