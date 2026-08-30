„DOSTA SMO BILI ŽRTVE, SRBI NISU GENOCIDAN NAROD”: Lidija Vukićević se oglasila iz Sarajeva: „Mladić je naš veliki general, znate koliko sam se uplašila”

Jedna od najpoznatijih srpskih glumica, Lidija Vukićević, trenutno boravi u Sarajevu, odakle se oglasila nakon što se našla u centru polemike zbog javne reakcije na smrt generala Ratka Mladića.Svojom reakcijom glumica je iskazala žal i poštovanje prema nekadašnjem srpskom komandantu, a pojedinci iz Bosne i Hercegovine su pozvali na bojkot serije „Bos ili Hadžija“ koja se trenutno snima u Sarajevu, a u kojoj igra Lidija.

– Nema raskida saradnje – nema gledanja – poručuje se u pozivu na bojkot koji je objavio izvezni Ervin na društvenim mrežama, koji je ovim potezom, očigledno pokušao da srpskoj glumici oduzme pravo na lični stav i čuvanje nacionalnog identiteta. Upravo o tome govorila je Lidija Vukićević, ponosno istakavši da je ponosna na svoju zemlju, koju zove najlepšom zemljom na svetu.

„DOSTA SMO BILI ŽRTVE, SRBI NISU GENOCIDAN NAROD”: Lidija Vukićević se oglasila iz Sarajeva: „Mladić je naš veliki general, znate koliko sam se uplašila”

– Ne znači da ako dođem u Sarajevo da postajem neko ko se odriče svog. Ne znači da kad prođem kroz Hrvatsku da se odričem bilo čega svog. General Mladić je naš veliki general i za sve srpske generale ću tako uvek da kažem.Kao i za sve naše nacionalno. Da, jeste, uvek ću da podržim, makar bila među muslimanima i Hrvatima. Ne sviđa im se da radim seriju iza koje stoji produkcije Hajp iz Srbije, mene ne plaćaju muslimani. Ja savršeno sarađujem sa Mirkovićem koji ima široke vidike i nema problem. On hoće da se smiri situacija – počela je Lidija iskren razgovor za Kurir, pa dodala:

– Mi, Srbi, nikad nismo imali problem da radimo sa muslimanskim glumcima sa kojima se sjajno slažem. Bila sam i na Bašcarsiji, ljudi su se slikali sa mnom, izljubili smo se, a ta ostrašcena grupa koja ne želi da radim u seriji, to su oni koji bi sutra opet otpočeli rat između naroda. Ja sam u vlasti koja drži do sebe i poštujem svoj nacionalni identitet – poručila je jasno glumica.

Ona je, takođe, otkrila da se dogodilo nekoliko neprijatnosti tokom boravka u Sarajevu.

– Ponosna sam na predsednika i na srpski narod, dosta smo bili žrtve svakojakih nacija. Ako im ne odgovara, ovog momenta pakujem kofere i vraćam se u Srbiju. Ja sam to i htela da uradim jer sam čula nekoliko komentara, posle toliko ljubavi koju sam doživela u Sarajevu, bilo je dvoje-troje koji su mi rekli da nisam dobrodošla ovde, a kako to da nikom ništa ne fali kad dođe u Srbiju?

Lidija Vukićević je direktno istakla koliko voli svoju zemlju.

– Nikad nismo bili vinovnici rata, uvek smo hteli pomirenje. Ukoliko nisam dobrodošla – odlično, baš mi je drago, eto mene u najlepšoj zemlji na svetu, Srbiji. Uvek ću da stavim polomljeno srce za svakog generala – jasna je bila glumica.

Lidija Vukićević je hrabro govorila o celoj situaciji i otkrila nam je da čak zbog ostrašćenih pojedinaca nije želela ni da menja hotel u kom boravi, a koji se nalazi u centru grada.

– Znate koliko sam se uplašila, neću moći da spavam noćas. Nikoga se ne plašim. U centru sam Sarajeva. Hteli su da mi promene hotel da bih bila bezbednija, ali neću da menjam hotel zbog pojedinaca. Nemam nikakav problem da izađem na ulicu – rekla je ona i dodala da nikada nikog nije osuđivala.

– Nikada nisam rekla ružnu reč protiv muslimana. Nikada nisam osuđivala, bilo je žrtava sa obe strane. Uvek ispadaju samo Srbi kivci!

Bez straha, Lidija Vukićević pokazuje da se ničega i nikoga ne plaši, jasno istakavši da Srbi nisu genocidan narod.

– Evo iz centra Sarajeva: Srbi nisu genocidan narod. Reći ću milion puta, ne plašim se. Mogu da me sačekuju i da rade šta hoće. Ostala sam da bih im pokazala da se ne plašim. Možda bi se neko na mom mestu vratio, ali ja neću. Volim Srbiju, nismo genocidan narod, žalim Ratka Mladića i svakog našeg generala koji je ubijen u Hagu – rekla je, a zatim nam je otkrila kako su kolege islamske veroispovesti sa kojima radi na projektu reagovali na nemilu situaciju u kojoj se našla:

– Ne bojim se ni malo. Nikada ne generalizujem. Ima divnih ljudi ovde. Pola glumačke ekipe je zasulio i plakalo što mi se ovo dogodilo. I to muslimani. Ovi koji su protiv, nisu svi, već neka ostrašćena gurpa, a ja ću uvek da stanem uz Srbiju. Ne moram nigde da idem.

„DOSTA SMO BILI ŽRTVE, SRBI NISU GENOCIDAN NAROD”: Lidija Vukićević se oglasila iz Sarajeva: „Mladić je naš veliki general, znate koliko sam se uplašila”

Lidija Vukićević: „Idem uzdignute glave“

Iako nam je otkrila da je savetovana da ne izlazi iz hotela, Lidija nam je na kraju razgovora odlučno poručila da ide da se prošeta centrom Sarajeva, uzdignute glave.

– Zamislite idete ulicom i kažu vam: „Nisi dobrodošla“. Idem uzdignute glave. Saša Mirković želi da napravi spoj, da radimo ko što smo radili u staroj Jugoslaviji. Ovog trenutka idem da prošetam po centru Sarajeva, iako su mi rekli da ne izlazim – izaći ću, nisam zatočenik. Idem da se prošetam Sarajevom.

Za kraj, u svom prepoznatljivom stilu, hrabro je poručila sledeće:

– Sarajevo je divno. Neću da generalizujem. A što se tiče snimanja, mogu odmah da se vratim, ali moram prvo da se prošetam – zaključila je Lidija Vukićević.

Zajecaronline/Kurir/I.R.

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