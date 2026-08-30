Za zdravlje i sreću najbližih danas se poštuje važno pravilo: Slavimo dva velika sveta mučenika
Srpska pravoslavna crkva danas, 29. avgusta, obeležava praznik Svetih mučenika Mirona i Patrokla, dvojice hrišćana čiji su životi, prema crkvenom predanju, ostali upamćeni po veri, dobroti, skromnosti i istrajnosti u najtežim trenucima.
Običaji i verovanja
Uz praznik Svetih mučenika Mirona i Patrokla u pojedinim krajevima vezuju se i narodna verovanja. Ovaj dan se povezuje sa molitvom za zdravlje, blagostanje, sreću i zaštitu porodice.
Vernici se danas mogu pomoliti za zdravlje svojih najbližih i zahvaliti Bogu, a praznik posebno podseća na vrednost vere, skromnosti, milosrđa i pomaganja drugima.
Važno je, međutim, razlikovati crkveno učenje od narodnih običaja i verovanja koja su se vremenom razvijala. Suština praznika jeste sećanje na dvojicu mučenika i vrline koje su krasile njihove živote.
Jedna od molitava koja se vezuje za Svetog Mirona glasi:
„Mučenik Tvoj Gospode, Miron, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.“
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
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