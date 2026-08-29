Zbog oluje otkazano skoro 30 letova na aerodromu u Cirihu

Snažno grmljavinsko nevreme značajno je danas poremetilo rad aerodroma u Cirihu, a do sada je otkazano skoro 30 letova.

Iz avio-kompanije Svis erlajns (SWISS) saopšteno je da do popodneva otkazano 27 letova, a očekuju se i nova otkazivanja.

Oko 3.100 putnika pogođeno je ovim problemom, prenosi Svis info.

Prema zvaničnom saopštenju, na preostalim letovima očekuju se kašnjenja i do tri sata.

Kako se navodi u saopštenju, glavni uzrok poremećaja u saobraćaju bili su udari groma u blizini aerodroma.

U takvim situacijama, svi radovi na pisti i platformi moraju se privremeno obustaviti iz bezbednosnih razloga, navodi švajcarski sajt.

Zajecaronline/tanjuug/J.V.

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