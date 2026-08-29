Jutro sunčano do kraja dana mogući pljuskovi!

U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 22 stepena, najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Duvaće vruć južni i jugoistočni vetar, koji će u košavskom području i na jugu Banata dostizati i udare olujne jačine.

Jutarnja temperatura od 15 do 22 stepena, najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Nešto prijatnije biće samo na istoku Srbije, gde se očekuje oko 29 stepeni.

U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 22 stepena, dok će u najtoplijem delu dana temperatura biti i do 34 stepena.

U subotu će biti pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne uz naoblačenje, kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Temperatura do 38 stepeni.

U nedelju će biti promenljivo oblačno i toplo, sa sunčanim intervalima i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni.

Zajecaronline/J.V.

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