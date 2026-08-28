Predstava „Notna pisma“ ponovo pred publikom

Posle uspešno izvedene premijere pred punom galerijom Pozorišnog muzeja, predstava „Notna pisma“ ponovo će biti izvedena 2. septembra.

Predstava će biti prikazana na Letnjoj sceni Pozorišnog muzeja, sa početkom od 20:00 časova. Ulaz je slobodan.

Po tekstu Milana Mitića, u adaptaciji i režiji Branislava Nedića, predstava otvara važna pitanja o mestu umetnosti u vremenu veštačke inteligencije – o talentu, stvaralaštvu, strahu od zamene i potrebi da čovek ostane veran sebi.

Na sceni je Magdalena Vulović, koja kroz glumu, autorsku muziku i scensko prisustvo dočarava unutrašnji svet mlade umetnice.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.

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