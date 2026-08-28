Cene evrodizela i benzina u narednih sedam dana više za jedan dinar

Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće u narednih sedam dana više za jedan dinar.

Litar dizela koštaće 232 dinara, a benzina (BMB 95) 203 dinara, saznaje Tanjug.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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