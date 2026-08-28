Pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi hitan alarm

Prema najnovijem izdanju Šangajske liste (ARWU- The Academic Ranking of World Universities), Univerzitet u Beogradu rangiran je u grupi od 501-600 najboljih univerziteta na svetu, objavljeno je na sajtu Univerziteta u Beogradu. To znači da je u odnosu na prošlu godinu pao na listi, kada je bio među 500 najboljih svetskih univerziteta.

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi je hitan alarm. Ujedno je i razlog za ozbiljnu stručnu analizu unutar same ustanove, kako bi se doneo akcioni plan i preokrenuo ovaj negativni trend.

Prema rečima Macuta, da bi se situacija promenila, mora da postoji kontinuitet nastavnog procesa, a samim tim i naučno-istraživačkog.

Pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi hitan alarm

Odgovarajući na pitanje da li je politizacija Univerziteta u Beogradu uzrok pada na Šangajskoj listi, Stanković je za K1 TV rekao da smo mi u Srbiji jedinstven slučaj jer bežimo od onoga što je naša odgovornost i pokušavamo to da svalimo na državu.

“Mi smo jedinstven slučaj u Srbiji gde bežimo od onoga što je naša odgovornost tako što pokušavamo da svalimo to opet na državu. Znate, da blokade i plenumi donose dobre naučne rezultate, verovatno bi Oksford, Kembridž, Stenford, Harvard, Jejl, Kornel, Lomonosov, Sorbona, Hajdelberg krenuli tim putem”, naveo je Stanković .Dodao je da se kod njih istog dana kada se to pojavi odmah zabrani, jer je univerzitet institucija za obrazovanje, a ne za politiku.

Stanković je naglasio da upravljačka struktura Univerziteta treba da se promeni i istakao da država želi partnerske odnose sa Univerzitetom.

On je dodao da ljudski kapital ima vrednost u meri u kojoj ima jak obrazovni sistem. Te da je država spremna da rade na tome, da reformiše i ulaže novac, ali i da kao Vlada i Ministarstvo insistiraju na poštovanju zakona.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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