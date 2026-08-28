Apel MUP-a vozačima: Važno je da se deca prevoze na propisan način

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbije dogodila se 101 saobraćajna nezgoda. Poginulo je 3, povređeno je 38 učesnika u saobraćaju.

Kraj avgusta karakteriše povećan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i pravcima iz turističkih centara. Veća su i zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim stanicama, što smanjuje strpljenje i povećava umor kod vozača. Takođe je i prisutan veći broj dece u saaobraćaju, u svojstvu putnika.

Apel MUP-a vozačima: Važno je da se deca prevoze na propisan način

Policija navodi u saopštenju: ” Od velike je važnosti da se deca prevoze na propisan način, u bezbednosnim sedištima ili na podmetačima, kako je predvideo proizvođač. Takođe, vozač mora da prilagodi vožnju da bude obazrivija i bezbednija kada je u vozilu dete, bez nepotrebnih rizika koje nosi veća brzina i preticanje”.

Ujedno se apeluje na sve vozače, da u uslovima pojačanog saobraćaja pkažu maksimalno strpljenje, prave češće pauze, prilagode brzinu uslovima i stanju puta. Da odgovornim ponašanjem sačuvaju živote kako najmlađih, tako i ostalih učesnika u saobraćaju.

Zajecaronline/N.S.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.