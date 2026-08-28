SAŠA MIRKOVIĆ STAO U ODBRANU LIDIJE VUKIĆEVIĆ NAKON TARGETIRANJA OD STRANE BOSANSKIH MEDIJA: „Prvi bih osudio svaki njen postupak usmeren protiv pripadnika bilo koje vere ili nacije, ali ona nije takva osoba da to radi“ (FOTO)

Nakon što su se na pojedinim portalima u Bosni i Hercegovini pojavili navodi da glumica Lidija Vukićević „navodno veliča Ratka Mladića, a istovremeno snima seriju u Sarajevu“, oglasio se vlasnik i direktor Hype Produkcije Saša Mirković i javno stao u njenu odbranu.

Mirković je poručio da je Lidija njegova prijateljica i da bi prvi osudio svaki njen postupak koji bi bio usmeren protiv pripadnika druge vere ili nacije:

„Lidija je moja drugarica i prvi bih je osudio da je napravila nešto loše prema bilo kom pripadniku druge vere ili nacije, ali ona nije takva osoba da to radi“, napisao je Mirković.

On se osvrnuo i na negativne komentare na račun glumice. Ističući da oni koji nisu zadovoljni njenim radom ne moraju da prate ono što radi:

„Svi kojima se ne sviđa kako Lidija glumi neka je ne gledaju. Ali da od nje pravite metu u naručenim tekstovima neće moći“, poručio je Mirković.

Podsetio je i na popularnu ulogu Violete iz serije „Bolji život“, navodeći da je Lidija Vukićević prepoznatljivo lice širom bivše Jugoslavije. Dok danas snima novu seriju „Bos ili hadžija“ u Sarajevu.

SAŠA MIRKOVIĆ STAO U ODBRANU LIDIJE VUKIĆEVIĆ NAKON TARGETIRANJA OD STRANE BOSANSKIH MEDIJA:

Njegova objava usledila je upravo u trenutku kada su se u javnosti pojavile polemike oko navodnih stavova glumice. A Mirković je jasno poručio da neće podržati, kako tvrdi, pokušaje da se Vukićevićeva predstavi u negativnom svetlu.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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