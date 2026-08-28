Otvoren Sajam šljiva u Osečini, prisustvovao predsednik Vučić
U Osečini je otvoren Sajam šljiva. A u okviru posete Mačvanskom okrugu, Sajam šljiva je obišao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prisustvovala je i ministarka privrede Adrijana Mesarović, vladika valjevski Isihije i predstavnici lokalne samouprave.
Ceremonija otvaranja počela je intoniranjem himne “Bože pravde”, nakon čega su dodeljena priznanja. Zatim se obratio predsednik Vučić i proglasio da je sajam zvanično otvoren.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju Sajma šljiva u Osečini da je šljiva za nas Srbe najvažnija marka i prva marka koja je prešla okeane. Šljiva je i prvi svetski prepoznatljiv proizvod i istakao da je šljiva stub srpske poljoprivrede.
Ove godine, predsednik opštine Osečina Nikola Tomić dodelio je plaketu Agranela d.o.o. Valjevo kao najvećem izvozniku suve šljive iz Srbije i izvozniku suve šljive sa teritorije Osečine – “Podgorina – voće d.o.o”.
Sajam šljiva u Osečini ima za cilj očuvanje tradicije šljivarstva, promociju poljoprivrede i domaćih proizvoda Podgorine. Tokom tri sajamska dana, do 3. septembra, posetioce očekuju izložbe, takmičenja, stručni programi, kulturni sadržaji, predstavljanje tradicionalnih zanata i proizvoda, kao i koncerti.
Tradicionalno se biraju najbolje voćne rakije i druga jaka alkoholna pića, kao i džemovi, slatko, pekmez i šljivin kolač.
Posebno mesto u programu imaju “Zlatne ruke”, posvećene starim zanatima, ručnim radovima i očuvanju tradicionalnih znanja i veština.
Poseban doživljaj za posetioce predstavljaće svečani defile ulicama Osečine, koji tradicionalno predvodi “Kraljica šljiva” na konju, kao i vožnja gradskim ulicama vozićem i fijakerima.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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