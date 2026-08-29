Dnevni horoskop za subotu, 29. avgust: Vagi jedan susret popravlja raspoloženje, Lav pred novim izazovom, Škorpiju očekuje važno iznenađenje

Danas nas očekuju zanimljivi obrti, nova poznanstva i prilike koje ne treba olako odbaciti. Pogledajte šta zvezde predviđaju za vaš znak i šta vam ovaj dan donosi na ljubavnom, poslovnom i finansijskom planu.

Ovan

Pred vama je dinamičan dan. Na poslu možete dobiti neočekivanu priliku ili zanimljiv predlog. U ljubavi budite iskreni prema partneru jer skrivanje emocija može stvoriti nepotrebnu tenziju. Ne odbacujte ideju samo zato što vam na prvi pogled deluje previše rizično. Slobodni Ovnovi mogli bi da dobiju poruku od osobe o kojoj već neko vreme razmišljaju.

Bik

Danas je idealan trenutak da završite obaveze koje već dugo odlažete. Finansije su u fokusu, pa izbegavajte impulsivne troškove. U emotivnom životu moguć je prijatan razgovor koji će rešiti stare dileme. Jedna vest vezana za novac mogla bi da vam popravi raspoloženje. Veče provedite sa ljudima uz koje ne morate da merite svaku izgovorenu reč.

Blizanci

Vaša komunikativnost danas dolazi do izražaja. Mogući su novi poslovni kontakti ili zanimljiva poznanstva. Slobodni Blizanci mogli bi upoznati osobu koja će im privući pažnju. Ne obećavajte više nego što realno možete da ispunite, naročito na poslu. Zauzeti bi trebalo da pronađu više vremena za partnera, jer je u poslednje vreme možda ostao u drugom planu.

Dnevni horoskop za subotu, 29. avgust: Vagi jedan susret popravlja raspoloženje, Lav pred novim izazovom, Škorpiju očekuje važno iznenađenje

Rak

Emocije su danas naglašene, pa ćete biti osetljiviji nego inače. Pokušajte da ne donosite važne odluke pod uticajem trenutnog raspoloženja. Porodični razgovor mogao bi vam doneti olakšanje. Nešto što ste dugo držali u sebi konačno bi moglo da izađe na površinu. Nemojte se plašiti iskrenog razgovora, jer bi upravo on mogao da vam skine veliki teret sa srca.

Lav

Dan je povoljan za nove planove i ambicije. Ako razmišljate o promeni posla ili pokretanju projekta, sada je pravo vreme da napravite prvi korak. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje. Vaše samopouzdanje neće proći nezapaženo, pa možete privući pažnju osobe od koje to najmanje očekujete. Ipak, ne dozvolite da vas ponos spreči da priznate šta zaista želite.

Devica

Fokusirajte se na organizaciju i planiranje. Vaša analitičnost danas će vam pomoći da rešite problem koji vas već neko vreme muči. Partner bi mogao da zatraži više pažnje. Nemojte pokušavati da držite baš sve pod kontrolom, jer ćete samo sebi napraviti dodatni pritisak. Jedan iskren razgovor u večernjim satima mogao bi da vrati mir u vaš odnos.

Vaga

Danas ćete biti raspoloženi za druženje i razgovore. Mogući su zanimljivi susreti koji će vam popraviti raspoloženje. U ljubavi pokušajte da budete otvoreniji prema emocijama. Neko bi mogao da vam pokaže interesovanje mnogo direktnije nego što ste očekivali. Na poslovnom planu ne žurite sa odgovorom na ponudu dok ne proverite sve detalje.

Škorpija

Intuicija vam je danas izuzetno jaka. Obratite pažnju na unutrašnji osećaj jer bi vas mogao odvesti ka važnoj odluci. Na poslu se otvara prilika za napredak. Nemojte svima otkrivati svoje naredne poteze, posebno dok plan još nije potpuno spreman. U ljubavi bi jedna dugo prećutana tema konačno mogla da dođe na dnevni red.

Strelac

Dan donosi potrebu za promenom rutine. Razmislite o novim planovima ili kratkom putovanju. Slobodni Strelčevi mogli bi ući u zanimljiv flert. Iznenadni poziv ili predlog prijatelja mogao bi potpuno da promeni vaše planove za ostatak dana. Zauzeti Strelčevi neka pripaze da želja za slobodom ne bude pogrešno protumačena kao nezainteresovanost.

Dnevni horoskop za subotu, 29. avgust: Vagi jedan susret popravlja raspoloženje, Lav pred novim izazovom, Škorpiju očekuje važno iznenađenje

Jarac

Poslovne obaveze zahtevaju vašu punu koncentraciju. Iako ćete biti pod pritiskom, trud će vam se uskoro isplatiti. U ljubavi je moguće iznenađenje od partnera. Nemojte preuzimati tuđe obaveze samo zato što znate da ćete ih vi završiti brže. Pred kraj dana stiže prilika da se konačno opustite i posvetite ljudima koje ste zbog posla zapostavili.

Vodolija

Vaša kreativnost danas dolazi do izražaja. Ideje koje vam padnu na pamet mogle bi se pokazati veoma korisnim u budućnosti. U emotivnom životu očekuje vas zanimljiv susret. Neobičan predlog mogao bi da vas navede da potpuno promenite mišljenje o jednom planu. Slobodne Vodolije neka ne odbijaju poziv za izlazak, jer bi poznanstvo koje počne sasvim slučajno moglo da postane mnogo zanimljivije.

Ribe

Danas je dan za introspekciju i odmor. Pokušajte da usporite i posvetite se sebi. Razgovor sa bliskom osobom mogao bi vam pomoći da sagledate situaciju iz drugačijeg ugla. Ne vraćajte se uporno na ono što više ne možete da promenite. U ljubavi poslušajte intuiciju, ali nemojte donositi zaključke pre nego što čujete i drugu stranu.

Zajecaronline/Najžena/I.R.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biti domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.