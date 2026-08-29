Gastro karavan: Zaječar u znaku gastronomije, tradicionalnog ukusa i dobrog druženja

Na Gradskom trgu u Zaječaru održano je peto izdanje manifestacije Gastro karavan “Naša gastro priča”. Gradski trg je u petak, 28. avgusta bio u znaku gastronomije, tradicionalnog ukusa i dobrog druženja. Gastro karavan je i ove godine u Zaječaru okupio ljubitelje gastronomije, kulinarske ekipe i brojne posetioce iz različitih delova Srbije.

Kulinarske ekipe su predstavile svoje umeće, bogatstvo lokalne kuhnje i podsetili na stare recepte. A posetioci su imali priliku da upoznaju i degustiraju tradicionalna jela sa različitih područja naše zemlje: tradiconalni belmuž, “svrljišku janiju”, riblju čorbu, sarme od zelja i druge mnogobrojne specijalitete.

Takođe su mogli da uživaju i u bogatoj ponudi rukotvorina izloženih na brojnim štandovima. Među izlagačima rukotvorina, bio je i Dragan Panić iz Pirota, koji kako navodi, redovno prisustvuje na zaječarskim manifestacijma, a izlaže svoje proizvode od vune i jedinstveno tkanje pirotskog ćilima. Objašnjava da se tkanje pirotskog ćilima izrađuje na taj način da svaka šara nosi neku simboliku i poruku.

I za najmlađe posetioce organizovan je zabavni program. Mališani su uživali u interaktivnim radionicama na temu trpeze i gastronomije našeg kraja, kao i u druženju sa animatorima i maskotama iz aktuelnih crtanih filmova.

A na Karavanu su dodeljena i priznanja najboljima.

Gastro karavan je još pokazao da dobra hrana, rukotvorine i domaći proizvodi predstavljaju spoj koji okuplja ljude i stvara dobru atmosferu.

Zajecaronline/N.S.

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