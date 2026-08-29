Da li volite da vam se sjaji parket?

Parket ponekad ni nakon brisanja ne izgleda potpuno čisto, već ostaju mrljave fleke, dok se pod pod nogama oseća pomalo lepljivo.
Pravilno brisanje je jednako važno
Pre nego što uzmete krpu, uklonite prašinu i pesak usisivačem ili mekanom metlom. Sitne čestice mogu tokom brisanja da se pomeraju po površini i ostave ogrebotine. Krpu zatim dobro nakvasite i još bolje iscedite. Parket ne bi trebalo natapati vodom, jer vlaga može dospeti između dasaka i oštetiti drvo. Najbolje je brisati u pravcu pružanja dasaka, bez stalnog vraćanja na ista mesta mokrom krpom. Ako se voda tokom čišćenja zaprlja, promenite je. U suprotnom ćete prljavštinu samo ponovo razmazati po podu.
Greške koje mogu oštetiti parket
🔷Preterivanje sa deterdžentom ili sredstvom za čišćenje.
🔷Korišćenje krpe koja je natopljena vodom.
🔷Ribanje grubim sunđerima i abrazivnim preparatima.
🔷Upotreba proizvoda koji nisu predviđeni za završnu obradu konkretnog parketa.
Najbolji rezultati obično dolaze od jednostavnog pristupa: dobro uklonjena prašina, malo vode, pravilno oceđena krpa i sredstvo koje odgovara vrsti poda.
Zajecaronline/informer/J.V.
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