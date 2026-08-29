Požari u Nikšiću, vatrogasci spasili kuće, štale, auto-plac

Vatrogasne ekipe u Nikšiću, u Crnoj Gori, sprečile su danas širenje požara u naselju Željezare, koji je ugrožavao auto-plac, osiguravajuću kuću, štale i domaćinstva, prenela je RTCG.
Na području Nikšića od danas popodne aktivna su još dva požara. Novi požari izbili su oko Vetroparka Gvozd, ali i na jednom katunu na Goliji.
Goran Tripković iz Službe zaštite i spasavanja Nikšić kazao je da je situacija sada usložnjena zbog jakog vetra.
“Kod Vetroelektrane Gvozd, u saradnji sa kolegama iz Šavnika, pokušavamo da ugasimo požar koji je zahvatio taj teren. Imamo novi požar i u Goliji na lokaciji Brankova dola gde postoji jedno domaćinstvo koje ima brojnu stoku na katunu i na tom području pokušavamo sa našim snagama i avio-helikopterskom jedinicom da odbranimo to područje od požara“, rekao je Tripković.
Na području Nikšića i dalje su aktivni požari u rejonu Jasenovog Polja, u Bijelim poljanama ali i u Krscu, takođe na Goliji.
Požari u okolini grada nisu i jedini kada je Nikšić u pitanju, a vatrogasci-spasioci danas su gasili i više požara u gradskoj i prigradskoj zoni.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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