Požari u Nikšiću, vatrogasci spasili kuće, štale, auto-plac

Vatrogasne ekipe u Nikšiću, u Crnoj Gori, sprečile su danas širenje požara u naselju Željezare, koji je ugrožavao auto-plac, osiguravajuću kuću, štale i domaćinstva, prenela je RTCG.

Na području Nikšića od danas popodne aktivna su još dva požara. Novi požari izbili su oko Vetroparka Gvozd, ali i na jednom katunu na Goliji.

Goran Tripković iz Službe zaštite i spasavanja Nikšić kazao je da je situacija sada usložnjena zbog jakog vetra.

“Kod Vetroelektrane Gvozd, u saradnji sa kolegama iz Šavnika, pokušavamo da ugasimo požar koji je zahvatio taj teren. Imamo novi požar i u Goliji na lokaciji Brankova dola gde postoji jedno domaćinstvo koje ima brojnu stoku na katunu i na tom području pokušavamo sa našim snagama i avio-helikopterskom jedinicom da odbranimo to područje od požara“, rekao je Tripković.

Na području Nikšića i dalje su aktivni požari u rejonu Jasenovog Polja, u Bijelim poljanama ali i u Krscu, takođe na Goliji.

Požari u okolini grada nisu i jedini kada je Nikšić u pitanju, a vatrogasci-spasioci danas su gasili i više požara u gradskoj i prigradskoj zoni.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!