Vremenska prognoza za nedelju 30. avgust!

Subota je prošla u znaku kiše i vremenskih nepogoda u pojedinim delovima Srbije, dok se za danas prognozira sunčano i veoma toplo. Jedino je ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratktrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna od 32 stepena do 36 stepeni. U Beogradu sunčano, uz 34 stepena u najtoplijem delu dana.

Nedelja: Pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, promenljivog smera. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 32 do 36 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 °C, verovatnoća 80%.

Ponedeljak: Pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju pojačan, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 33 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 °C, verovatnoća 90%.

Zajecaronline/rts/J.V.

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