Vremenska prognoza za nedelju 30. avgust!
Subota je prošla u znaku kiše i vremenskih nepogoda u pojedinim delovima Srbije, dok se za danas prognozira sunčano i veoma toplo. Jedino je ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratktrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna od 32 stepena do 36 stepeni. U Beogradu sunčano, uz 34 stepena u najtoplijem delu dana.
Nedelja: Pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, promenljivog smera. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 32 do 36 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 °C, verovatnoća 80%.
Ponedeljak: Pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju pojačan, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 33 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 °C, verovatnoća 90%.
Zajecaronline/rts/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
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