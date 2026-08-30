Jake oluje pogodile Kipar, izazvale štetu u više područja

Jake oluje koje su danas pogodile Kipar prouzrokovale su štetu na nekoliko delova ostrva. Obarajući drveće, ometajući saobraćaj i nanoseći štetu fotonaponskim sistemima i plastenicima.

Gradonačelnik mesta Strovolos, Stavros Stavrinidis, rekao je da je zabeleženo više incidenata sa palim granama. Pa upozorio da one mogu da predstavljaju opasnost za stanovnike i vozače, preneo je Sajprus mejl. On je dodao da ta opština prati situaciju. Kao i da je u stanju pune pripravnosti za vanredne situacije izazvane vremenskim prilikama.

Uprava okruga Larnaka (EOA) saopštila je da su opštine u tom okrugu ostale u stanju pripravnosti zbog nastavka loših vremenskih uslova. Prema uprave, obilna kiša i jak vetar doveli su do pada dva stabla, jednog u naselju Drosija. A drugog na putu koji povezuje Atijenu i Limpiju.

Jake oluje pogodile Kipar

Predsednik uprave okruga, Angelos Hadžiharalambus, rekao je da je u međuvremenu jedno stablo uklonjeno. Kao i da je vatrogasna služba u stanju pune pripravnosti u slučaju novih incidenata.

Gradonačelnik Aradipua, Hristodulos Partos, izjavio je da je u nekoliko delova grada došlo do nestanka struje i da su opštinske ekipe spremne da reaguju na sve incidente.

Oluja je oštetila plastenike i fotonaponske sisteme, kao i ležaljke i suncobrane na plažama u mestima Pomos, Argaka i Agija Marina, koja su bila na udaru jakog vetra, kazao je lokalni zvaničnik.

U međuvremenu, portparol vatrogasne službe Andreas Ketis saopštio je da je grom udario u drveni stub za prenos električne energije u ograđenom prostoru u Kokinotrimitiji, izazvavši požar, a u toku je gašenje na čemu je angažovano pet vatrogasnih vozila.

Vremenske prilike su izazvale probleme i u saobraćaju, pa je deonica ispod mosta Alepjana kod Nikozije bila privremeno zatvorena zbog nakupljanja vode na kolovozu. Međutim, u međuvremenu ponovo je otvorena.

Elektroenergetska kompanija (EAC) je do podneva zabeležila ukupno 40 kvarova na mreži srednjeg napona i nekoliko kvarova na mreži niskog napona. Što je dovelo do nestanka struje u pojedinim delovima ostrva, uključujući okruge Nikozija, Limasol i Larnaka.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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