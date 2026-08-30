Požar u Katunskoj nahiji preti kućama na više lokacija

Požar u Katunskoj nahiji u Crnoj Gori preti kućama na više lokacija, izjavio je načelnik službe zaštite i spasavanja Cetinje Miloš Ćećanović.

On je rekao za RTCG da situacija nije dobra i da, iako su vazduhoplovi bili uključeni u gašenje, oni ne mogu da destvuju zbog dima koji se podiže sa tla.

“Dim je gust i vidljivost je smanjena, pa im to onemogućava rad”, naveo je Ćećanović.

On je rekao i da je zbog toga na terenu cela jedinica službe zaštite i spasavanja Cetinje, kao i da su u pomoć pozvane i kolege iz Podgorice i Kotora.

Ćećanović je pozvao sve koji imaju kuće na području Katunske nahije, posebno u Bijelim Poljanama, Ublima Čevskim i Čumovici, da izađu na teren i pomognu vatrogascima u borbi sa vatrenom stihijom.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!