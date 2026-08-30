45 GODINA KASNIJE, SAŠA MIRKOVIĆ NE MENJA SVOJE PRINCIPE! Medijski mogul poslao snažnu poruku: „Zakletva je zakletva” (FOTO)

Direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković poznat je kao čovek koji je tokom višedecenijske karijere umeo da napravi velike poslovne rezultate, ali i da svojim postupcima pokaže koliko za njega znače odanost, prijateljstvo i data reč.

Photo: M.M./ATAImages

Ovoga puta Saša Mirković je na Instagramu podelio zanimljivu objavu inspirisanu nekadašnjom pionirskom zakletvom i jasno poručio da se vrednosti u koje je verovao pre 45 godina za njega nisu promenile.

– Pre 45 godina… Isto mislim i danas. Zakletva je zakletva – poručio je Mirković uz objavu.

U objavi se, između ostalog, govori o marljivom radu, poštovanju roditelja i starijih, ali i o tome da čovek treba da bude veran i iskren prijatelj koji drži datu reč.

Upravo je poslednja poruka posebno upečatljiva kada je reč o Mirkoviću. Kao najuspešniji čovek iz sveta medija i produkcije, tokom godina se dokazivao kroz brojne projekte i poslovne poduhvate, dok ljudi koji ga poznaju znaju da prijateljstvo za njega nije samo reč. Saša Mirković je više puta pokazao da ume da bude uz ljude do kojih mu je stalo i onda kada je teško, a upravo lojalnost i istrajnost spadaju među vrednosti koje javno ističe.

45 GODINA KASNIJE, SAŠA MIRKOVIĆ NE MENJA SVOJE PRINCIPE! Medijski mogul poslao snažnu poruku: „Zakletva je zakletva” (FOTO)

Godine prolaze, okolnosti i vremena se menjaju, ali njegova današnja poruka je jasna – principi nemaju rok trajanja. Rad, disciplina, odanost i držanje date reči vrednosti su na kojima je gradio svoj poslovni put, ali i odnose sa ljudima, a njegova poslednja objava pokazuje da od njih ne odstupa ni danas. Jer, kako je sam kratko i jasno napisao: „Zakletva je zakletva.“

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

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