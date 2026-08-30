Predsednik Vučić: “Za sedam dana obavestićemo vas o povećanju penzija”
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su penzije u Srbiji sada najveće u njenoj istoriji, a da će za sedam dana obavestiti građane o novom povećanju penzija, a za 15 dana će dobiti i jednokratnu finansijsku pomoć.
“Sada ćemo ponovo da ih povećavamo i to u značajnom iznosu. Za sedam dana obavestićemo vas o novom povećanju penzija za građane Srbije. A za samo 15 dana dolazi velika podrška u jednokratnim isplatama od 20.000 do 35.000. Pa onda još plus 6.000 za svakog našeg penzionera, primaoca socijalne pomoći. Kao i za svakog našeg borca, da pokažemo poštovanje prema našim veteranima, prema našim ljudima, prema onima koji su zadužili našu zemlju”, rekao je Vučić na velikom mitingu “Ujedinjena Srbija” u Užicu.
Predsednik Vučić: “Za sedam dana obavestićemo vas o povećanju penzija”
Zahvalio je penzionerima za svaku vrstu podrške i razumevanje. Dodajući da su oni ćutali i trpeli kada su delu penzionera morale da budu smanjivane penzije jer je prethodna vlast ostavila opljačkanu kasu i zemlju bez zaposlenih ljudi.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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