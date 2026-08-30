Protok Dunava će se narednih dana blago povećati, a zatim vratiti na 1.500 metara kubnih u sekundi, prognozirao je danas rumunski Nacionalni institut za hidrologiju i upravljanje vodama. Ukazujući da protok ostaje znatno ispod proseka za ovaj period.

Prema prognozi instituta za period od 28. avgusta do 4. septembra, protok Dunava na ulazu u zemlju dostići će 1.600 metara kubnih u narednim danima. Zatim će se smanjiti, čime će pasti ispod višegodišnjih proseka za avgust i septembar, prenosi Digi24.

“Nizvodno od Đerdapa, protoci će rasti u prvom delu perioda na sektoru Gruja – Kalaraš i biti relativno stabilni na sektoru Černavoda – Tulča. Dok će u drugom delu perioda biti relativno stabilni na sektoru Gruja – Bečet i u porastu na sektoru Korabija – Tulča” procenjuje INHGA.

U tromesečnoj prognozi, hidrolozi su procenili maksimalni protok Dunava od 2.000 metara kubnih u sekundi i minimalni od 1.450 metara kubnih za avgust. Odnosno 2.500 metara kubnih i 1.600 za septembar. Kako se navodi. Što se tiče unutrašnjih reka, prosečni dnevni protoci biće relativno stabilni do 4. septembra, izuzev prva dva dana prognoziranog perioda. Kada će doći do porasta usled talasa koji se kreće nizvodno na donjim tokovima reke Jalomice i desnim pritokama reke Siret.

Hidrolozi su upozorili da su tokom bujičnih kiša moguće pojave značajnog oticanja vode niz padine. Kao i pojava bujica, potoka i iznenadnih poplava.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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