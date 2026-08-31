Ekspo karavan u Boru: Ekspo nije samo Beograd, on je veliki potencijal i za Bor

Ekspo karavan – Paviljon igre, održan je u Boru, na platou ispred Doma kulture. Direktor Sektora za planiranje i razvoj kompanije „EKSPO 2027“ d.o.o. Beograd Tomislav Sarić istakao je da Ekspo nije samo Beograd, već da je Ekspo cela Srbija i da je on veliki potencijal i za Bor.

“Svet će 2027. doći u Beograd, a kakvi ćemo biti domaćini, to nam danas pokazuje Bor. Mi smo ovde ispred Ekspo karavana da pokažemo regionu, Boru i svima da Ekspo nije samo Beograd, da je Ekspo cela Srbija, i da želimo da svi posetioci koji dođu na Expo dođu i u Bor i posete celu Srbiju. Ekspo nije potencijal samo za Beograd, Ekspo je potencijal i za Bor, i za borski turizam, ekonomiju i za privredu u Boru”, rekao je Sarić okupljenim građanima.

On je pozvao mlade ljude da volontiraju i da predstave svoj grad Bor, ali i upoznaju druge ljude. “Mi na današnji dan imamo više od 11.000 prijavljenih volontera, iz više od 100 zemalja. Volonteri koji budu došli, imaće priliku da se upoznaju sa ostalim volonterima, da razmene svoja mišljenja, i da im pokažu Bor, i da i njih ubede da dođu u Bor, i da pokažu svoje gostoprimstvo i domaćinstvo”, naveo je Sarić.

Ekspo karavan u Boru: Ekspo nije samo Beograd, on je veliki potencijal i za Bor

Sarić je istakao da su im važne i školske posete. Želeo bi da dođu svi učenici, uz saglasnist roditelja, kao za sve ekskurzije i sva dešavanja, i upoznaju druge kulture. Da kroz paviljone osete tu energiju, da osete te inovacije, da vide razne kulture i sve što Ekspo kao događaj i kao izložba pruža.

Gradonačelnik Bora Radiša Petković ocenio je da je Ekspo najbolji način da Srbija prezentuje svetu sve ono što mi jesmo i šta možemo. Naglasio je da Bor ima izuzetnu turističku ponudu koju želi da predstavi svim gostima.

Program Ekspo karavana predstavio je bogatstvo kulturnog, muzičkog i sportskog života Bora. Kroz izvorne vlaške i tradicionalne igre nastupili su KUD „Zlot“ i KUD „Bor“, dok su se publici predstavili učenici Osnovne muzičke škole „Miodrag Vasiljević“, mladi vokalni i instrumentalni izvođači i članovi Plesnog studija „Unik“. Poseban deo programa bio je posvećen sportu, uz demonstracije rukometa, košarke, odbojke, džudoa, karatea i ragbija, čime je Bor na svoj način oživeo temu Ekspa 2027 – „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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