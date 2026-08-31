„Miholjski susreti sela” prvi put održani u Selačkoj kod Zaječara
U saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu, Grad Zaječar je u selu Selačka organizovao manifestaciju „Miholjski susreti sela 2026“. Ova manifestacija ima poseban značaj u očuvanju tradicije i kulturnog nasleđa, ali i promociju sela i njihovih potencijala.
U okviru bogatog programa predstavljene su različite koreografije tradicionalnih igara, kao i vokalni oblici tradicionalnog muzičkog nasleđa istočne Srbije.
„Miholjski susreti sela” prvi put održani u Selačkoj kod Zaječara
U toku dana održana su brojna sportska nadmetanja, kao i takmičenje u kuvanju gulaša.
Pobedu u stonom tenisu je odneo Miloš Triške, drugo mesto pripalo je Ivanu Stankoviću, a treće Mladenu Milojeviću. Prvo mesto u nadvlačenju konopca osvojila je ekipa Složna braća Grljan, drugo mesto Grljanski manekeni, a treće Selačka siti. Bacanje kamena s ramena kao pobednika je iznedrilo Aleksandra Pujkića na prvom mestu, Marko Petković zauzeo je drugo mesto, a Stefan Nikolić treće mesto. Takmičenje u malom fudbalu završeno je pobedom ekipe Pastuvi iz Selačke, na drugom mestu je Dušanovac, na trećem Ekipa Grlište.
Najbolji gulaš pripremilo je Udruženje žena Grljan, na drugom mestu je Gordana Pavlović, a na trećem mestu tim Deda i unuk.
Organizator je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Zaječara, Sportskim savezom i Mesnom zajednicom Selačka.
Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.
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