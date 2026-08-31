Od sutra 35 lanaca mora da objavi digitalne cenovnike i dnevno ih ažurira

U Srbiji sutra, 1. septembra, počinje puna primena Zakona o trgovačkim praksama. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević je izjavila da će 35 velikih trgovinskih lanaca, koji imaju više od 3.900 objekata, morati da objave digitalne cenovnike. Ali i da ih na dnevnom nivou ažuriraju ako menjaju cene proizvoda.

Lazarevićeva je istakla u intervjuu za Tanjug da je Srbija prvi put dobila zakon o trgovačkim praksama. Zakon će bolje zaštiti potrošače, kao i dobavljače i to posebno one najslabije u lancu kao što su poljoprivredni proizvođači, koji će dobiti veću pregovaračku snagu i moći da prevaziđu strah od komercijalne odmazde i “zid ćutanja” i traže poštovanje svojih prava.

Od sutra 35 lanaca mora da objavi digitalne cenovnike i dnevno ih ažurira

Naglasila je da se zakonom uvodi i instrument saradnika u postupku, koji je zapravo takozvani uzbunjivač.

Ministarka je podsetila da su trgovinski lanci ranije, na osnovu uredbe o snižavanju trgovačkih marži, bili obavezni da objavljuju cenovnike na nedeljnom nivou, dok sada to moraju da rade na dnevnom ukoliko postoje promene u cenama.

Lazarevićeva je navela da se to odnosi na 25 kategorija proizvoda i robe i dodala da je ranije uredba obuhvatila 23 katergorije. Sada su dodate još dve – alkoholna pića i hrana za kućne ljubimce.

Takođe je dodala da ako nema izmena cena, trgovci ne moraju da dostavljaju nove podatke, što će njima biti stimulans da drže cene pod kontrolom odnosno da ih drže stabilnim.

Na pitanje šta će se dešavati ukoliko ne budu neki veliki trgovci objavljivali digitalne cenovnike i ako se možda cene ne budu poklapale na kasi u radnjama sa onim što je objavljeno, ministarka je rekla da će sada kontrole biti još intenzivnije i oštro sankcionisani oni koji to ne budu činili.

Kako je rekla, građani će moći ne samo odlaskom u određeni trgovinski lanac, da intervenišu i podnošenjem prijava inspekciji.

Od sutra 35 lanaca mora da objavi digitalne cenovnike i dnevno ih ažurira

Trgovci od 1. septembra moraju da prilagode ne samo nove ugovore, već i sve zatečene i opšte uslove poslovanja sa primenom Zakona o trgovačkim praksama. Na pitanje da li ima informaciju da li su to trgovci već uradili, kaže da je zakon stupio na snagu u maju. Ali i da je za punu primenu dat tranzicioni period za novine do septembra.

Poručila je da suština nije u tome da budu kazne vrlo oštre i da ministarstvo bude, kako je rekla, inkvizicija. Već da je cilj uspešna i efikasna primena zakona, kako bi se uredili odnosi na tržištu.

Zajecaaronline/Tanjug/N.S.

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