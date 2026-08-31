Selektor Dušan Alimpijević pred večerašnji duel u Italiji: „Čeka nas veoma važna utakmica“

Selektor Dušan Alimpijević pred večerašnji duel u Italiji!

Srbija večeras od 19.30 sati gostuje Azurima u Pezaru.

„Definitivno imaju trojicu-četvoricu igrača koji su napadački izuzetno opasni i mogu na različite načine da poentiraju. Fontekio, sa pravima koja ima ovde, postaje izuzetan strelac. Može u svakom momentu da podigne šut i mora da postoji opreznost. Ništa manja opasnost ne preti od Maniona, koji je izuzetno agresivan i oštar“, rekao je selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević uoči utakmice sa Italijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

„Imaju i oni svoje minuse, koje treba da iskoristimo. Treba istaći Melija koji je motor i mozak ekipe, neko ko ih povezuje i to je najpozitivniji mogući primer uticaja na ostatak ekipe”, rekao je selektor Alimpijević.

Selektor je govorio i o atmosferi u ekipi u poslednjih desetak meseci otkad je preuzeo nacionalni tim.

Selektor Dušan Alimpijević pred večerašnji duel u Italiji!

„Svi zajedno smo uložili naporan rad, Savez, kompletno rukovodstvo, stručni štab koji se menjao od prozora do prozora. Uradili smo fantastičan posao da se ta atmosfera oseća i na terenu i van njega. Imamo odziv igrača koji nije bio ovakav. Na početku su svi pomalo bili skeptični, ali sad je drugačija priča i to me raduje. Znamo šta košarka u Srbiji predstavlja i moramo da imamo dodatnu odgovornost za ovaj sport i sve što je u istoriji ostavio. Ja sam zadovoljan, ovo je još početak, sutra nas čeka značajna utakmica, a onda ništa manje bitni prozori u novembru i februaru.

Zapali smo u ubedljivo najtežu grupu, u ostalima su jedan do dva favorita, u našoj grupi je izuzetno moćna Turska, tu su Italija, Litvanija, mi i Bosna koja igra fantastično, a videli ste i da ekipe ispod radara nisu za potcenjivanje. Treba biti ozbiljan i ostati ozbiljan i u novembru i februaru”, izjavio je Alimpijević.

Aleksa Avramović istakao je da je prošlo dosta vremena od uzastopnih poraza od Italije – kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju, a potom i na Evropskom prvenstvu.

„Mi smo posle toga osvajali medalje, čeličili se i postajali jači. Sigurno da će oni biti nošeni energijom sa tribina, a mi ćemo pokušati da pobedimo. Ključ će biti u agresivnom pristupu utakmici od prvog minuta”, izjavio je Avramović.

Izabranici selektora Dušana Alimpijevića savladali su selekciju Islanda 102:73 na početku druge faze kvalifikacija u Beogradskoj areni, dok je Italija izgubila od reprezentacije Bosne i Hercegovine u Tuzli 78:76.

Srbija i Italija trenutno imaju isti učinak od po pet pobeda i dva poraza, iza Turske koja je zabeležila svih sedam trijumfa.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

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