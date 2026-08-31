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MUČNINA, POVRAĆANJE, OZBILJNI PROBLEMI… Đoković nakon teškog poraza priznao: „Moje celo telo počelo je da se urušava”

31.08.2026.
Photo: (AP Photo/Brian Inganga)

MUČNINA, POVRAĆANJE, OZBILJNI PROBLEMI

Novak Đoković završio je nastup na US openu već u prvom kolu, nakon što je posle iscrpljujuće borbe poražen od Argentinca Marijana Navonea rezultatom 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

(AP Photo/Frank Franklin II)

Meč je trajao čak četiri sata i 36 minuta, a srpski teniser tokom gotovo celog susreta imao je ozbiljne fizičke probleme. Otežano se kretao, povraćao je u više navrata, a nakon meča je otvoreno priznao da mu se telo praktično raspadalo.

Mislim da je bilo očigledno da sam se užasno osećao na terenu. Mučnina, povraćanje, ozbiljni problemi… i onda celo moje telo počelo je u suštini da se urušava. Grčevi, bol… Leđa su jednostavno popustila na kraju, kao i rame i koleno. Nisam mogao da privedem meč kraju. Jednostavno sam se mučio sve vreme – priznao je Novak Đoković.

Posebno ga je, kako je priznao, dirnula reakcija navijača nakon završetka meča.

Veoma mi je žao što nisam pružio partiju kakvu je trebalo ili mogao, ili želeo… Ljubav i poštovanje koje su mi pružili na kraju zaista su dodirnuli moje srce – zaključio je Đoković.

Zbog eliminacije u prvom kolu US opena, Novak će doživeti pad na narednoj ATP listi i više neće biti među deset najboljih tenisera sveta.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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