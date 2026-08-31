MUČNINA, POVRAĆANJE, OZBILJNI PROBLEMI… Đoković nakon teškog poraza priznao: „Moje celo telo počelo je da se urušava”

MUČNINA, POVRAĆANJE, OZBILJNI PROBLEMI

Novak Đoković završio je nastup na US openu već u prvom kolu, nakon što je posle iscrpljujuće borbe poražen od Argentinca Marijana Navonea rezultatom 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Meč je trajao čak četiri sata i 36 minuta, a srpski teniser tokom gotovo celog susreta imao je ozbiljne fizičke probleme. Otežano se kretao, povraćao je u više navrata, a nakon meča je otvoreno priznao da mu se telo praktično raspadalo.

– Mislim da je bilo očigledno da sam se užasno osećao na terenu. Mučnina, povraćanje, ozbiljni problemi… i onda celo moje telo počelo je u suštini da se urušava. Grčevi, bol… Leđa su jednostavno popustila na kraju, kao i rame i koleno. Nisam mogao da privedem meč kraju. Jednostavno sam se mučio sve vreme – priznao je Novak Đoković.

Posebno ga je, kako je priznao, dirnula reakcija navijača nakon završetka meča.

– Veoma mi je žao što nisam pružio partiju kakvu je trebalo ili mogao, ili želeo… Ljubav i poštovanje koje su mi pružili na kraju zaista su dodirnuli moje srce – zaključio je Đoković.

Zbog eliminacije u prvom kolu US opena, Novak će doživeti pad na narednoj ATP listi i više neće biti među deset najboljih tenisera sveta.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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