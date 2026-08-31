Uklonite tragove deterdženta sa odeće uz jednostavan trik

Često se dešava da izvadite veš iz mašine, a na omiljenoj tamnoj majici pojavile su se bele linije i tragovi koji izgledaju kao da je tkanina posuta brašnom. Iako bi prvi instinkt mogao biti da je problem u mašini, ovakve mrlje često imaju mnogo jednostavnije objašnjenje. Ostaci deterdzenta mogu ostati na garderobi kada pranje i ispiranje ne uspeju da ih potpuno uklone.

Uklonite tragove deterdženta sa odeće uz jednostavan trik

Jednostavan trik sa sirćetom

Za uklanjanje ostataka deterdženta može pomoći obično alkoholno sirće, koje je znatno pristupačnije od brojnih specijalizovanih preparata za čišćenje. Budući da se ovakve fleke najčešće pojavljuju kada deterdžent nije potpuno ispran iz tkanine, njegovo uklanjanje može biti jednostavnije nego što se na prvi pogled čini.

Napravite rastvor od jedne šoljice sirćeta i četvrtine šolje vode, pa ga sipajte u dublju posudu ili sudoperu. Deo odeće na kojem su ostali tragovi potopite u rastvor i lagano trljajte kako bi se naslage deterdženta odvojile od vlakana. Ostavite odeću da odstoji oko sat vremena, a zatim je operite još jednom u mašini.

Osim odeće, sirće može pomoći i u uklanjanju naslaga deterdženta koje se vremenom nakupljaju u samoj veš-mašini. Redovnim održavanjem uređaja može se doprineti tome da se neprijatni mirisi manje zadržavaju, dok odeća nakon pranja može imati svežiji miris.

Prepunjen bubanj

Prepunjen bubanj jedna je od grešaka koju ljudi često prave, najčešće u želji da odjednom operu što veću količinu odeće. Međutim, kada je garderoba previše zbijena, voda ne može ravnomerno da prodre kroz sve delove tkanine. Ujedno ni deterdžent nema dovoljno prostora da se pravilno rastvori i ispere.

Umesto da bubanj napunite do samog vrha, ostavite dovoljno prostora između veša i gornjeg dela bubnja. Jednostavan način da procenite da li ste preterali jeste da proverite da li iznad odeće može da stane dlan. Malo više prostora može značiti bolje pranje i manje potrebe da istu garderobu ponovo ubacujete u mašinu.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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