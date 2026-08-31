KILOMETARSKE KOLONE NA EVZONIJU! Povratak iz Grčke pretvorio se u pakao – na granici se čeka satima

KILOMETARSKE KOLONE NA EVZONIJU!
Na graničnom prelazu Evzoni tokom noći stvorena je velika gužva, a prema navodima očevidaca redovi vozila su kilometarski i čeka se satima
Najveća gužva je na graničnom prelazu Evzoni-Bogorodica, na putu iz Grčke ka Severnoj Makedoniji, prenosi makedonski portal PRV. Prema rečima putnika sa lica mesta, kolona se proteže kilometrima, a u pojedinim trenucima čekanje na prelazak granice trajalo je više od dva i po sata.
Neki putnici kažu da gužva počinje blizu poslednje naplatne rampe pre Evzonija.
– Prošli smo naplatnu rampu pre granice i stali. Red do Evzonija je ogroman i ne znamo koliko ćemo čekati – kažu građani koji se vraćaju iz Grčke.
Velika je frekvencija i na graničnom prelazu Dojran. Tamo se stvaraju dugi redovi prema Severnoj Makedoniji, a prema informacijama putnika, u pojedinim trenucima zadržavanje je prelazilo dva sata. U suprotnom smeru, od Makedonije ka Grčkoj, saobraćaj je znatno brži.
KILOMETARSKE KOLONE NA EVZONIJU!
Auto-moto savez Severne Makedonije navodi da je glavni razlog današnjeg talasa vozila povratak velikog broja građana sa letnjih odmora i produženog vikenda, neposredno pred početak nove školske godine.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
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