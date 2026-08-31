Društvo Izdvajamo Vesti

KILOMETARSKE KOLONE NA EVZONIJU! Povratak iz Grčke pretvorio se u pakao – na granici se čeka satima

31.08.2026.
Saobraćajna gužva
FOTO TANJUG/ REC Media/ Nemanja Cerović/ bg

KILOMETARSKE KOLONE NA EVZONIJU!

Na graničnom prelazu Evzoni tokom noći stvorena je velika gužva, a prema navodima očevidaca redovi vozila su kilometarski i čeka se satima

foto: pixabay

Najveća gužva je na graničnom prelazu Evzoni-Bogorodica, na putu iz Grčke ka Severnoj Makedoniji, prenosi makedonski portal PRV. Prema rečima putnika sa lica mesta, kolona se proteže kilometrima, a u pojedinim trenucima čekanje na prelazak granice trajalo je više od dva i po sata.

Neki putnici kažu da gužva počinje blizu poslednje naplatne rampe pre Evzonija.

Prošli smo naplatnu rampu pre granice i stali. Red do Evzonija je ogroman i ne znamo koliko ćemo čekati – kažu građani koji se vraćaju iz Grčke.

Velika je frekvencija i na graničnom prelazu Dojran. Tamo se stvaraju dugi redovi prema Severnoj Makedoniji, a prema informacijama putnika, u pojedinim trenucima zadržavanje je prelazilo dva sata. U suprotnom smeru, od Makedonije ka Grčkoj, saobraćaj je znatno brži.

KILOMETARSKE KOLONE NA EVZONIJU!

Auto-moto savez Severne Makedonije navodi da je glavni razlog današnjeg talasa vozila povratak velikog broja građana sa letnjih odmora i produženog vikenda, neposredno pred početak nove školske godine.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa,  prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

Preporučujemo:

Dodaj komentar