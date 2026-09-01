DANAS POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA: Apel vozačima da povećaju oprez
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i saobraćajne policije ceo septembar sprovode mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka, navodi se u saopštenju MUP-a.
Ujedno se apeluje na roditelje da objasne deci da budu oprezna i da na kolovoz stupaju tek kada su se uverili da ih je vozač uočio i počeo da koči, da poštuju propise i nikada ne budu iznenađenje vozaču, kao i da budu dovoljno vidljivi. Jer kako se ističe u saopštenju ” Bezbednost počinje u porodici”.
Iz Policijske uprave apeluju na vozače da smanje brzinu u zonama škola i na trasama povećanog kretanja dece i da uvek budu spremni da bezbedno zaustave vozilo i propuste pešaka ili dete, kako bi se doprinelo da nijedno dete ne pogine u saobraćajnim nezgodama.
U saopštenju MUP-a navode da je tokom prethodnog dana na putevima naše zemlje poginulo 3, a povređeno 50 lica, dogodile su se 102 saobraćajne nezgode.
Zajecaronline/N.S.
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