DANAS POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA: Apel vozačima da povećaju oprez

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i saobraćajne policije ceo septembar sprovode mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka, navodi se u saopštenju MUP-a.

Ujedno se apeluje na roditelje da objasne deci da budu oprezna i da na kolovoz stupaju tek kada su se uverili da ih je vozač uočio i počeo da koči, da poštuju propise i nikada ne budu iznenađenje vozaču, kao i da budu dovoljno vidljivi. Jer kako se ističe u saopštenju ” Bezbednost počinje u porodici”.

Iz Policijske uprave apeluju na vozače da smanje brzinu u zonama škola i na trasama povećanog kretanja dece i da uvek budu spremni da bezbedno zaustave vozilo i propuste pešaka ili dete, kako bi se doprinelo da nijedno dete ne pogine u saobraćajnim nezgodama.

U saopštenju MUP-a navode da je tokom prethodnog dana na putevima naše zemlje poginulo 3, a povređeno 50 lica, dogodile su se 102 saobraćajne nezgode.

Zajecaronline/N.S.

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