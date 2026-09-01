NI PO BABI, NI PO STRIČEVIMA! SAŠA MIRKOVIĆ PODVUKAO CRTU: Nema vređanja po veri, naciji i boji kože – isto važi za Emira Hadžihafisbegovića i Lidiju Vukićević

NI PO BABI, NI PO STRIČEVIMA!

Saša Mirković oglasio se povodom pokušaja pojedinaca da ga uvuku u političke i nacionalne podele, te jasno poručio da za vređanje ljudi na osnovu vere, nacije ili boje kože u okviru Hype produkcije nema mesta. Istakao je da kompanija posluje širom regiona i da svi saradnici moraju da poštuju iste principe, bez izuzetaka.

Mirković je pritom podsetio i na odluku da se ne pojavi na Sarajevo Film Festivalu zbog pojedinaca za koje smatra da šire nacionalnu netrpeljivost. Ali i na prekid saradnje sa jednom osobom koja je za Hype radila kasting, naglašavajući da privatni stavovi ostaju privatni sve dok se javno ne pretvore u uvrede i podele.

– Non stop se javljaju neki nebitni likovi koji bi da me uvlače u neke političke priče. Pod broj jedan, gospodo, ne bavim se politikom, ali imam svoj stav i svoje mišljenje. Pod broj dva, Hype produkcija i ćerke firme Hype-a, posluju u celom regionu i poštovaće sve ljude, sve vere i sve nacije u svim bivšim republikama Jugoslavije. Takođe, oni koji sarađuju sa nama moraju da poštuju ili neće moći sa nama da sarađuje – počeo je priču direktor i vlasnik Hype produkcije, pa dodao:

– S tim u vezi, kao što se nisam pojavio na Sarajevo film festivalu zbog određenih pojedinaca koji vole da šire nacionalnu netrpeljivost tako isto sam i određenoj pojedinki zahvalio na saradnji i kastingu koji je odradila za nas. Jer ne želimo da ulazimo u bilo kakve nacionalne, verske ili bilo kakve druge podele jer poštujemo sve ljude, sve nacije i svaku boju kože. Ja ne znam koliko puta to treba nekoga da nacrtam. Svako onaj koji ima svoje privatno mišljenje o nečemu može da ima svoje privatno mišljenje. Onaj koji javno iznese to mišljenje, a vređa na taj način pripadnike neke druge nacije sigurno neće sarađivati sa Hype produkcijom – zaključio je Saša Mirković.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!