Grad Zaječar uputio čestitke povodom početka nove školske godine

Povodom početka nove školske godine, Grad Zaječar uputio je iskrene čestitke svim učenicima, njihovim roditeljima i prosvetnim radnicima.

U čestitkama se navodi: ” Želimo da nova školska godina bude uspešna i ispunjena novim znanjima, postignućima i dobrim rezultatima, a da trud, posvećenost i zajednički rad budu podstrek za dalji napredak.”

Posebne čestitke upućuju učenicma koji ove godine prvi put polaze u školu, uz želju da svoje prve školske dane započnu sa radošću i da tokom školovanja steknu znanja i vrednosti koje će im biti temelj za budućnost.

Grad Zaječar poručuje: “Neka predstojeća školska godina svima donese uspeh u radu i učenju, nova znanja i iskustva, kao i brojne prilike za napredovanje i postizanje dobrih rezultata. Srećan početak školske 2026/2027. godine.”

Zajecaronline/Grad Zaječar/N.S.

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