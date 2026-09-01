Grad Zaječar uputio čestitke povodom početka nove školske godine
Povodom početka nove školske godine, Grad Zaječar uputio je iskrene čestitke svim učenicima, njihovim roditeljima i prosvetnim radnicima.
U čestitkama se navodi: ” Želimo da nova školska godina bude uspešna i ispunjena novim znanjima, postignućima i dobrim rezultatima, a da trud, posvećenost i zajednički rad budu podstrek za dalji napredak.”
Posebne čestitke upućuju učenicma koji ove godine prvi put polaze u školu, uz želju da svoje prve školske dane započnu sa radošću i da tokom školovanja steknu znanja i vrednosti koje će im biti temelj za budućnost.
Grad Zaječar poručuje: “Neka predstojeća školska godina svima donese uspeh u radu i učenju, nova znanja i iskustva, kao i brojne prilike za napredovanje i postizanje dobrih rezultata. Srećan početak školske 2026/2027. godine.”
Zajecaronline/Grad Zaječar/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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