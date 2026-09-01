Na Novom Beogradu izgorelo deset automobila

Na Novom Beogradu noćas oko 3:15 sati je u Ulici Jurija Gagarina izgorelo je 10 automobila.

Kako saznaje Tanjug, tri automobila su potpuno izgorela, dok je sedam delimično izgorelo.

Vatrogasci su prvo lokalizovali požar, a zatim ugasili. Uzrok požara se utvrđuje.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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U Biblioteci grada Beograda promocija zbornika i zbirke poezije autorke Irene Jovanović

U Biblioteci grada Beograda, u petak, 4. septembra biće održane promocije zbornika i zbirke pesama.

Ženski poetski klub Vlat iz Zaječara, Kulturistok iz Negotina i Presing iz Mladenovca promovišu zajednički projekat – tri knjige u izdanju Kulturistok / Presing. U petak, 4. septembra od 19 sati u Biblioteci grada Beograda promovisaće se „Jasnin sabornik poezije ljubavi 2024 i 2025“ i zbirka poezije „Zatočena u svetlosti“ zaječarske pesnikinje i akademske i primenjene umetnice Irene Jovanović.

U programu učestvuju poete: Živko Nikolić, Vlasta Mladenović i Irena Jovanović, kao i pesnici zastupljeni u zbornicima.

Ulaz je slobodan.

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