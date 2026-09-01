Saša Mirković: Osuđujemo svaku zapaljivu retoriku koja ugrožava bilo koji narod ili naciju u kako bi Izetbegović rekao “građanskom ratu koji se desio u Bosni i Hercegovini”! Žao nam je svih građana koji su propatili ratne strahote i genocid!

Saša Mirković još jednom je pokazao da kada su u pitanju principi na kojima počivaju Hype produkcija i njegovo poslovanje, nema privilegovanih, nema dvostrukih aršina i nema odstupanja od pravila, bez obzira na to koliko nekoga privatno poštuje ili voli.

Nakon što se prethodno oglasio i jasno poručio da Hype ne želi da učestvuje ni u kakvim nacionalnim, verskim ili drugim podelama, direktor i vlasnik Hype produkcije je sada javnosti dodatno objasnio šta se dogodilo sa Lidijom Vukićević.

Kako je naveo, poznata glumica nije snimila nijednu scenu za seriju, već je bila na kastingu, odnosno probi za ulogu, koju je odradila sa rediteljem Enverom Puškom.

– Lidija nije snimila nijednu scenu. Bila je na kastingu (probi) za ulogu. Probu je odradila sa rediteljem Enverom Puškom. Nakon dva dana, a u vreme vikenda je dala neprimerenu izjavu i mi kao produkcija smo odlučili da joj nije mesto u seriji – naveo je Mirković i dodao:

– Osim Lidije i Emir je molio da igra u seriji, ali ni njemu nismo izašli u susret. Ne podržavamo takvu retoriku i ne želimo da bilo ko od naših saradnika daje izjave na štetu bilo koje nacije, vere ili boje kože. Volimo sve ljude i kao produkcija. A i ja kao pojedinac se ograđujemo od takvih „žbirova” koji daju zapaljive izjave i nanose bol bilo kojoj strani u nekadašnjem sukobu. Ili kako bi gospodin Bakir Izetbegović rekao „u građanskom ratu koji se desio na teritoriji Bosne i Hercegovine”. Za nas su svi građani Bosne i Hercegovine žrtve koje su preživele ratne strahote i genocid. Saša Mirković i Hype produkcija – poručio je.

U vremenu u kojem se odluke neretko donose prema tome ko je kome prijatelj, koliko je neko poznat ili koliko može da bude koristan, Saša Mirković je izabrao da ostane dosledan sopstvenim pravilima čak i kada je reč o ljudima sa kojima ima dobar lični odnos.

Najbolji dokaz za to stigao je nešto ranije upravo od Lidije Vukićević. Ona mu je ispod videa poručila: „Volim te, ljudski“, na šta joj je Mirković odgovorio:

Saša Mirković: Osuđujemo svaku zapaljivu retoriku koja ugrožava bilo koji narod ili naciju u kako bi Izetbegović rekao “građanskom ratu koji se desio u Bosni i Hercegovini”! Žao nam je svih građana koji su propatili ratne strahote i genocid!

„I ja tebe volim, ali pravila su pravila.“

Jedna rečenica koja možda najbolje opisuje njegov način rukovođenja. Saša Mirković je još jednom pokazao da ozbiljan direktor ne vodi kompaniju prema simpatijama. Već prema vrednostima koje je postavio. Može nekoga da poštuje privatno, ali kada je Hype u pitanju, granica je jasna – nema vređanja ljudi zbog vere, nacije ili boje kože.

U svom novom obraćanju naglasio je i da se i lično i kao produkcija ograđuju od zapaljive retorike. I izjava koje mogu da nanesu bol bilo kojoj strani koja je prošla kroz ratne strahote.

Upravo takva doslednost pokazuje zbog čega Mirković godinama važi za čoveka koji ume da donese teške odluke i stane iza njih. Biti direktor nije samo potpisivati ugovore i praviti velike projekte. Nekada znači povući granicu i onda kada bi bilo mnogo lakše napraviti izuzetak.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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