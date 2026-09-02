Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila zlatnu medalju na Mediteranskim igrama
Srpski atletičari osvojili su tri medalje tokom sjajne večeri na Mediteranskim igrama u Tarantu. Adriana Vilagoš postala je šampionka Mediteranskih igara u bacanju koplja, Ivana Španović osvojila je srebrnu medalju u troskoku, dok je Aleksandrija Mitrović stigla do bronze.
Adriana Vilagoš još jednom je pokazala da pripada samom svetskom vrhu. Do zlatne medalje stigla je hicem od 65,93 m, ostvarenim u poslednjoj, šestoj seriji. Vilagoš je u velikoj završnici nadmašila Špankinju Julenmis Agilar Martinez, koja je osvojila srebro rezultatom 65,39 m, dok je bronza pripala Sari Kolak iz Hrvatske sa 62,64 m. U istom finalu nastupila je i Marija Vučenović koja je zauzela osmo mesto rezultatom 57,37 m. Veliki uspeh Srbija je ostvarila i u finalu troskoka, gde su se čak dve naše atletičarke našle među osvajačicama medalja.
U finalu bacanja kugle nastupio je i Armin Sinančević, koji je sa rezultatom 19,83 m zauzeo peto mesto. Još jedno izuzetno veče za srpsku atletiku u Tarantu donelo je Srbiji tri medalje – jedno zlato, jedno srebro i jednu bronzu.
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