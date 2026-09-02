Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila zlatnu medalju na Mediteranskim igrama

Adriana Vilagoš još jednom je pokazala da pripada samom svetskom vrhu. Do zlatne medalje stigla je hicem od 65,93 m, ostvarenim u poslednjoj, šestoj seriji. Vilagoš je u velikoj završnici nadmašila Špankinju Julenmis Agilar Martinez, koja je osvojila srebro rezultatom 65,39 m, dok je bronza pripala Sari Kolak iz Hrvatske sa 62,64 m. U istom finalu nastupila je i Marija Vučenović koja je zauzela osmo mesto rezultatom 57,37 m. Veliki uspeh Srbija je ostvarila i u finalu troskoka, gde su se čak dve naše atletičarke našle među osvajačicama medalja.