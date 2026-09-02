Macut: Zahvaljujući tradicionalnim prijateljstvima sa nesvrstanim zemljama Srbija održala međunarodnu poziciju

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da je Srbija jasno usmerena ka Evropskoj uniji. Ali da ne treba da zatvara vrata drugim partnerima. Takođe je naveo da je zahvaljujući tradicionalnim prijateljstvima sa nesvrstanim zemljama Srbija održala međunarodnu poziciju. Kao i da ta prijateljstva imaju politički i ekonomski značaj.

Macut je rekao da je Komemorativni skup u Beogradu posvećen 65. godišnjici nesvrstanih pokazao da postoji potreba ka multilateralizmu. Ocenio je da Pokret nesvrstanih predstavlja oslonac modernom svetu u pokušaju da se izađe iz, kako je rekao, usmerenog dirigovanja politike.

Macut: Zahvaljujući tradicionalnim prijateljstvima sa nesvrstanim zemljama Srbija održala međunarodnu poziciju

On je kazao da nesvrstanost ne znači odsustvo saradnje, već mogućnost da država razvija odnose sa različitim partnerima i samostalno određuje svoje interese. ”Nesvrstanost ne znači da niste ni sa kim. To znači da ste osvešćeni i orijentisani prema svetu, da imate multilateralnu saradnju i da ne zavisite samo od odnosa sa jednom zemljom”, kazao je Macut.

Prema njegovim rečima, nesvrstanost je dala definisanost jednom delu sveta koji u vreme Hladnog rata nije želeo da bude na jednoj ili drugoj strani, već da vodi svoju politiku. ”Iz tog hladnoratovskog perioda stižemo u vrlo komplikovan svet gde imate više tih polova. Nesvrstanost ne znači da niste sa nekima koji razumeju vaše pozicije i koji vas podržavaju”, rekao je Macut.

Istakao je da je Srbija zahvaljujući tradicionalnim prijateljstvima sa nesvrstanim zemljama sačuvala međunarodnu poziciju ukazujući da je među tim zemljama veliki broj onih koje nisu priznale samoproklamovanu nezavisnost Kosova.

Ocenio je da je organizacija skupa u Beogradu pokazala da Srbija baštini istoriju velike zemlje kakva je bila Jugoslavija i da uspešno nastavila taj kontinuitet. Takođe i da raspolaže potrebnim kapacitetima, diplomatskim znanjem i iskustvom da okupi veliki broj međunarodnih delegacija.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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