Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra
Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. U narednim danima biće raspuštena Narodna skupština, na obrazložen predlog Vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore.
To će označiti i početak izborne kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Prema političkom „dnevnom redu“, građani Srbije će izaći na birališta u nedelju 25. oktobra.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 18. ili 25. oktobra.
Zaecaronline/J.V.
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