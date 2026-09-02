Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra

Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. U narednim danima biće raspuštena Narodna skupština, na obrazložen predlog Vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore.

To će označiti i početak izborne kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Prema političkom „dnevnom redu“, građani Srbije će izaći na birališta u nedelju 25. oktobra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 18. ili 25. oktobra.

Zaecaronline/J.V.

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