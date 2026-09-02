„SA ZASTAVOM SRBIJE NA RAMENIMA…”: Novak Đoković završava karijeru, fanovi u suzama?!

Novak Đoković završava karijeru, fanovi u suzama?!

Novak Đoković otvoreno je progovorio o kraju svoje profesionalne karijere i otkrio da već ima sliku načina na koji bi voleo da stavi tačku na jedno od najvećih poglavlja u istoriji tenisa.

Srpski teniser poručio je da bi voleo da igra sve do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Posebno emotivno zvučale su njegove reči da bi karijeru želeo da završi upravo tamo – sa zastavom Srbije na ramenima.

– Voleo bih da dođem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Mislim da mogu to da ostvarim, ali videćemo. Zavisiće od toga kako će moje telo reagovati i od mnogih drugih okolnosti – rekao je Đoković.

Novak je priznao da danas igra manje turnira nego ranije, jer želi više vremena da posveti porodici i životu van terena.

– I dalje je tenis centar mog profesionalnog života, ali želim da pronađem ravnotežu. Nadam se da ću doći do Olimpijskih igara i završiti karijeru na taj način, sa zastavom Srbije na ramenima – poručio je.

Novak Đoković završava karijeru, fanovi u suzama..?!

Njegove reči odmah su odjeknule među navijačima, jer je prvi put tako jasno govorio o mogućem završetku karijere i datumu koji vidi kao simboličnu završnicu.

Đoković je već ostvario gotovo sve što jedan teniser može da sanja, ali bi oproštaj na Olimpijskim igrama imao posebnu težinu. Posebno zbog činjenice da je reprezentovanje Srbije za njega tokom čitave karijere imalo ogromno značenje.

Do Los Anđelesa ima još vremena, a Novak je jasno stavio do znanja da će odluka zavisiti pre svega od toga kako će ga telo služiti.

Jedno je, međutim, sigurno – ako se njegov plan ostvari, kraj jedne neverovatne karijere mogao bi da bude upravo onakav kakav je i zamislio: na najvećoj sportskoj pozornici, sa srpskom zastavom na ramenima.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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