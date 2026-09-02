U Sremskim Karlovcima od 11. do 13. septembra tradicionalna manifestacija Grožđebal

U Sremskim Karlovcima od 11. do 13. septembra biće održana tradicionalna Karlovačka berba grožđa – Grožđebal, manifestacija sa više od 90 godina tradicije. Kako je rečeno tokom tri dana, Karlovci će okupiti vinare, zanatlije, umetnike, gastronome i veliki broj turista iz Srbije i inostranstva.

Najavljen je i bogat kulturno umetnčki program, koji kako je istaknuto povezuje vinsko nasleđe Fruške gore sa kulturnom i turističkom ponudom ovog istorijskog mesta. Organizatori navode da će poseban akcenat biti stavljen na razvoj vinskog i gastro-turizma, očuvanje i promociju kulturnog nasleđa, predstavljanje novih brendova, kao i podsticanje međunarodne saradnje u oblasti kulture i turizma. Posetioci će tokom manifestacije moći da degustiraju fruškogorska vina, sa posebnim fokusom na karlovačke vinarije, a biće predstavljena i tradicionalna gastronomija. Na štandovima će biti dostupni kuglof, med, sirevi i mesne prerađevine, uz prezentaciju starih zanatskih tehnika.

Ovogodišnji Grožđebal u Sremskim Karlovcima održava se pod sloganom “Kad je bal – nek je Grožđebal!”

Zaječaronline/tanjug/J.V.

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