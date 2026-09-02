U Sremskim Karlovcima od 11. do 13. septembra tradicionalna manifestacija Grožđebal
U Sremskim Karlovcima od 11. do 13. septembra biće održana tradicionalna Karlovačka berba grožđa – Grožđebal, manifestacija sa više od 90 godina tradicije. Kako je rečeno tokom tri dana, Karlovci će okupiti vinare, zanatlije, umetnike, gastronome i veliki broj turista iz Srbije i inostranstva.
Najavljen je i bogat kulturno umetnčki program, koji kako je istaknuto povezuje vinsko nasleđe Fruške gore sa kulturnom i turističkom ponudom ovog istorijskog mesta. Organizatori navode da će poseban akcenat biti stavljen na razvoj vinskog i gastro-turizma, očuvanje i promociju kulturnog nasleđa, predstavljanje novih brendova, kao i podsticanje međunarodne saradnje u oblasti kulture i turizma. Posetioci će tokom manifestacije moći da degustiraju fruškogorska vina, sa posebnim fokusom na karlovačke vinarije, a biće predstavljena i tradicionalna gastronomija. Na štandovima će biti dostupni kuglof, med, sirevi i mesne prerađevine, uz prezentaciju starih zanatskih tehnika.
Ovogodišnji Grožđebal u Sremskim Karlovcima održava se pod sloganom “Kad je bal – nek je Grožđebal!”
Zaječaronline/tanjug/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
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VELIKI JUBILEJ ACE LUKASA
Beogradska Arena 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će imati priliku da uživa u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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