Pažnja vozači: Privremena obustava saobraćaja u Zaječaru

Pažnja vozači: Privremena obustava saobraćaja u jednom delu Zaječara

Zbog izrade priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, saobraćaj će biti privremeno obustavljen 3. septembra za sve vrste vozila u Hajduk Veljkovoj ulici, od Ulice Đorđa Simeonovića do Pančićeve ulice.

U vremenskom periodu od 09:00 do 17:00 časova saobraćaj će biti obustavljen. U vreme dok traje obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.

Zajecaronline/N.S.

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