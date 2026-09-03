Astro prognoza za četvrtak, 3. septembar: Vagama dan povoljan za saradnju, Škorpije očekuje iskren razgovor

Ovan

Četvrtak vam donosi potrebu da budete odlučni i da ne odlažete obaveze koje mogu biti završene danas. Energija će vam biti dobra, ali pazite da ne trošite vreme na rasprave sa ljudima koji ne razumeju vaše namere. Na poslu je moguć važan razgovor ili dogovor koji vam može otvoriti nove mogućnosti. U ljubavi vas očekuje više iskrenosti i prilika da rešite jednu nedoumicu. Slobodni Ovnovi mogu dobiti poruku koja će im privući pažnju.

Bik

Pred vama je stabilan dan u kojem će vam najviše odgovarati miran i organizovan pristup. Neke obaveze mogu zahtevati više vremena nego što ste planirali, ali nemojte dozvoliti da vas to obeshrabri. Na poslu će se vaša upornost pokazati kao velika prednost. U ljubavi vas očekuju nežnost i osećaj sigurnosti. Slobodni Bikovi mogu ostvariti prijatan razgovor sa osobom koja im je već neko vreme zanimljiva.

Blizanci

Četvrtak vam donosi mnogo komunikacije i mogućnost da dobijete važnu informaciju. Moguće je da će jedan razgovor promeniti vaše planove ili vas navesti da drugačije sagledate određenu situaciju. Na poslu proverite sve detalje pre nego što donesete konačnu odluku. U ljubavi vas očekuju flert i zanimljiva komunikacija. Slobodni Blizanci mogu započeti novo dopisivanje koje će se brzo razvijati.

Rak

Danas ćete imati potrebu za više sigurnosti i razumevanja od ljudi koji vas okružuju. Nemojte se povlačiti ako vas nešto muči, jer jedan iskren razgovor može doneti veliko olakšanje. Na poslu se držite svojih obaveza i ne preuzimajte odgovornost za ono što nije vaš zadatak. U ljubavi vas očekuju toplina i emotivna bliskost. Slobodni Rakovi mogu obnoviti kontakt sa osobom koja im je nekada mnogo značila.

Astro prognoza za četvrtak, 3. septembar: Vagama dan povoljan za saradnju, Škorpije očekuje iskren razgovor

Lav

Četvrtak vam donosi priliku da se istaknete i pokažete koliko ste sposobni. Vaša energija i samopouzdanje biće primetni, a neko može posebno ceniti vaš trud i zalaganje. Na poslu je moguć pozitivan razgovor ili predlog koji će vam biti zanimljiv. U ljubavi vas očekuju strast i romantika. Slobodni Lavovi mogu privući pažnju osobe koja će biti otvorena i direktna.

Devica

Pred vama je dan koji zahteva dobru organizaciju, ali i malo više fleksibilnosti. Ako nešto ne ide prema planu, nemojte odmah misliti da će rezultat biti loš. Jedna promena može vam zapravo olakšati obaveze. U ljubavi pokušajte da ne analizirate svaku reč i postupak partnera. Slobodne Device mogu primetiti da osoba iz njihovog okruženja pokazuje sve više interesovanja.

Vaga

Dan je povoljan za saradnju, razgovore i rešavanje nesporazuma. Imaćete sposobnost da pronađete pravi pristup čak i prema osobi sa kojom se inače teško razumete. Na poslu je moguć dogovor koji će vam doneti više sigurnosti. U ljubavi vas očekuju nežnost i prijatna atmosfera. Slobodne Vage mogu dobiti neočekivanu poruku koja će im popraviti raspoloženje.

Škorpija

Vaša intuicija danas će biti veoma izražena. Lako ćete primetiti kada neko nešto prećutkuje, ali nemojte odmah pokazati sve što znate. Na poslu proverite činjenice i ne donosite važne odluke pod utiskom trenutka. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može promeniti odnos nabolje. Slobodne Škorpije mogu doživeti zanimljiv susret koji će u njima probuditi snažne emocije.

Strelac

Četvrtak vam donosi želju za promenom i više slobode. Moguć je zanimljiv poziv, razgovor ili plan koji će vam popraviti raspoloženje. Na poslu budite spremni da se prilagodite novim okolnostima, jer se jedan plan može promeniti u poslednjem trenutku. U ljubavi vas očekuju smeh, flert i pozitivna energija. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga kroz društvo ili tokom spontanog izlaska.

Jarac

Danas ćete biti fokusirani na posao i obaveze koje želite da završite. Vaša upornost i odgovornost mogu biti primećene, a moguć je i razgovor koji se odnosi na vaš budući napredak. Finansijski je važno da ne donosite nagle odluke. U ljubavi pokušajte da pronađete više vremena za osobu koja vam je važna. Slobodni Jarčevi mogu dobiti zanimljiv znak ili poruku.

Vodolija

Četvrtak vam donosi nove ideje i neočekivane mogućnosti. Jedan razgovor može vas navesti da promenite mišljenje o nečemu što ste do sada smatrali sigurnim. Na poslu verujte svojoj kreativnosti, ali ne preskačite praktične detalje. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija i moguće prijatno iznenađenje. Slobodne Vodolije mogu upoznati osobu koja će ih privući svojom drugačijom energijom.

Ribe

Pred vama je dan u kojem ćete želeti više mira i manje nepotrebne buke. Intuicija će vam pomoći da prepoznate šta je za vas zaista važno. Na poslu se držite svojih prioriteta i ne dozvolite da vas tuđa nervoza poremeti. U ljubavi vas očekuju nežnost, iskrenost i emotivna bliskost. Slobodne Ribe mogu se zbližiti sa osobom uz koju se osećaju prirodno i opušteno. Veče je idealno za odmor i opuštanje.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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