Danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 33 stepena

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne u planinskim predelima duvaće jak, severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 12 do 19 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.

U Zaječaru prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, severoistočni vetar. Minimalna temperatura 19° C, maksimalna dnevna 32° C.

Zajecaronline/N.S.

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