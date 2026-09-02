Kako da prženje jaja prođe bez lepljenja?

Jedno od najjednostavnijih jela koja možemo da pripremimo jesu pržena jaja. Međutim kod ovako osnovnih recepata sitnice često prave najveću razliku. Nekada se desi da se belance zalepi za dno tiganja, nekada se previše razlije, a ponekad se prilikom vađenja jaje raspadne i izgubi oblik.

Na rezultat utiče nekoliko stvari, od vrste i kvaliteta tiganja, preko količine masnoće, pa sve do temperature na kojoj se jaje peče. Ipak, postoji još jedan mali trik koji neki koriste kako bi belance brže očvrsnulo i ostalo kompaktnije.

Reč je o sirćetu. Potrebna je veoma mala količina, a postupak je jednostavan i ne zahteva nikakve posebne sastojke.

Ako želite da ga isprobate, najpre zagrejte tiganj i dodajte malo masnoće koju inače koristite za prženje jaja. Kada se masnoća zagreje, dodajte veoma malu količinu običnog sirćeta – otprilike pola kašičice.

Nakon toga pažljivo dodajte jaje. Metoda je takva da kiselost sirćeta utiče na proteine u belancu i doprinese njihovom bržem zgrušavanju. Sirće se već dugo koristi u pripremi poširanih jaja upravo zato što može da pomogne da se belance brže stegne i zadrži oblik.

Kod prženih jaja rezultat može zavisiti od više faktora, pa ovaj trik ne treba posmatrati kao zamenu za dobar tiganj i pravilnu temperaturu. Ipak, ako vam se belance često razliva ili teško odvaja od površine, vredi ga isprobati.

Kako da se ne oseti ukus sirćeta?

Ako se koristi mala količina, ukus sirćeta ne bi trebalo da bude posebno izražen. Upravo zato nema potrebe da ga dodajete više nego što je navedeno.

Veća količina ne znači nužno i bolji rezultat, a previše sirćeta može uticati na ukus i miris jela. Dovoljno je da koristite malu količinu i da istovremeno vodite računa o temperaturi tiganja. Ako ste posebno osetljivi na miris sirćeta, možete koristiti blažu vrstu, ali je najvažnije da ne preterujete sa količinom.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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