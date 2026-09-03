Zbog izrade priključka na vodovodnoj mreži, pojedini potrošači u Zaječaru bez vode

Bez vode, danas, 3. septembra biće deo ulice Hajduk Veljkova od ulice Đorđa Simeonovića do ulice Zorana Radmilovića.

Potrošači će bez vode biti do 15 časova.

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Danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 33 stepena

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne u planinskim predelima duvaće jak, severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 12 do 19 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.

U Zaječaru prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, severoistočni vetar. Minimalna temperatura 19° C, maksimalna dnevna 32° C.

Zajecaronline/N.S.

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.