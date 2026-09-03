11. Festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma od 3. do 10. septembra u Zaječaru

Jedanaseti Festival hrišćanske kulture i duhovno dokumentarnog filma, biće otvoren danas. 3. septembra u Porti Sabornog hrama u Zaječaru.

Svečano otvaranje je zakazano za 18 sati, a tom prilikom biće dodeljena Literarna nagrada Festivala Matiji Bećkoviću. Nakon toga posetioce očekuje književno veče posvećeno Matiji Bećkoviću. Takođe će biti prikazan i ruski dokumentarni film “Bitka za Beograd”.

11. Festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma od 3. do 10. septembra u Zaječaru

Program festivala je veoma bogat, a biće održan na više lokacija u gradu. Pre svega u Porti Sabornog hrama, u Sabornom hramu, kao i u Pozorišnom muzeju.

Posetioce, osim projekcije dokumentarnih filmova, očekuju i književne večeri, predavanja, promocije knjiga i koncerti.

Zajecaronline/Eparhija Timočka/N.S.

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