Bioskop u Zaječaru ovog vikenda donosi dva filma, mališane čeka posebna projekcija

U Gradskom bioskopu Centra za kulturu u Kotlujevcu ovog vikenda, od 4. do 6. septembra biće prikazane dve filmske projekcije.

Od 18:oo sati mališane čeka posebna projekcija „Patrolne šape – Dino avantura“.

Od 20:00 sati biće prikazan film „Odiseja“.

Cena karte je 350 dinara.

Karte se mogu kupiti na dan projekcije, na biletarnici Centra za kulturu u Kotlujevcu, od 15:00 časova.

Zajecaronline/N.S.

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